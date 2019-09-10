Стадион "Санкт-Петербург" полностью соответствует требованиям УЕФА
Стадион "Санкт-Петербург" полностью соответствует требованиям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перед чемпионатом Европы 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.
Стадион инспектировали в четвертый раз с 9 по 12 сентября.
"Мы удовлетворены состоянием стадиона. Он соответствует всем стандартам: поле отличное, все прекрасно, нашим требованиям соответствует", - сказал руководитель операционной деятельности на объектах УЕФА Андреас Шар.
Чемпионат Европы состоится с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах.
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