Стадион "Санкт-Петербург" предлагают переименовать в "Баклан-Арену"



В интернете появилась петиция, с предложением о переименовании стадиона "Санкт-Петербург" в "Баклан-Арену".

Прошение уже подписали более 100 человек.

"Главный стадион города – стадион им. С.М. Кирова – был воздвигнут на острове, и коренные петербуржцы помнят неповторимый морской бриз, что доносился с Финского залива. А судейские свистки и поддержку болельщиков сопровождали крики морских птиц – чаек и бакланов.

Вот и сейчас – главная арена Петербурга стоит на острове, а чайки и бакланы поддерживают родную команду. В этой связи, с учетом того, что наш город – город морской славы, город-порт, предлагаю дать новому стадиону название "Баклан-Арена", – говорится в сообщении.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что бакланы портят крышу стадиона на Крестовском острове.

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