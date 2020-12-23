Стадион "Спартака" будет переименован
Стадион московского "Спартака" "Открытие Арена" в 2021 году будет переименован, сообщает "Интерфакс". Новое название будет "Открытие банк Арена".
"Переименование "Открытие Арены" в "Открытие банк Арену" планируется в 2021 году. Все необходимые документы оформлены. Мы надеемся, что новое название стадиона будет более точно отражать роль и поддержку, которую банк уже в течение многих лет оказывает ФК "Спартак-Москва". Такая форма названия стадионов – типичная практика для мирового спорта", – сообщили в пресс-службе банка.
Стадион "Спартака" было построен в 2014 году. За год до этого банк "Открытие" и "Спартак" заключили пятилетний контракт на сумму 1,2 миллиарда рублей. В 2018 году стороны продлили соглашение до 2023 года.
Не пропустите: Стало известно, сколько "Спартак" требовал у "Рубина" за Урунова. | http://soccernews.ru
главное
-
Регресс лидеров, нестабильность и сравнение с Клоппом: почему Фавр не имел шансов в "Боруссии"?
-
РПЛ назвала претендентов на звание лучшего футболиста в декабре
-
"Единая Россия" внесла Акинфеева в список кандидатов на выборы в Госдуму
-
РПЛ назвала пять претендентов на звание лучшего тренера в декабре
-
Андронов рассказал о возможном назначении Карреры в "Локомотив"
Лента новостей
-
Болельщики "Краснодара" выбрали лучшего игрока команды в декабре
-
"Ювентус" нацелился на французского форварда
-
"Манчестер Юнайтед" намерен избавиться от четырех игроков
-
Андрей Лунин выполнил "сухой лист" на тренировке "Реала"
-
"Зенит" нацелился на хавбека сборной Хорватии
-
Стадион "Спартака" будет переименован
-
Футболист украинского клуба совершил трогательный поступок для африканских жителей
-
Быстров оценил работу Семака в "Зените"
-
Роналду прокомментировал разгромное поражение "Ювентуса" от "Фиорентины"
-
"Зенит" передал новогодние подарки для сотрудников больницы, которые борются с коронавирусом
-
В Италии игрока обвинили в расизме после слов о "восстании рабов" в адрес темнокожего
-
"Бенфика" проявила интерес к Виктору Коваленко из "Шахтера"
-
Гомес хочет покинуть "Аталанту", но остаться в Италии
-
1
Пуйоль: "У Месси будет такой же статус как у Джордана"
-
Агент экс-тренера сборной Испании прокомментировал слухи об интересе "Спартака"
-
Гинер назвал лучшего игрока РПЛ
-
1
Месси сделал одну голевую передачу за 14 матчей Примеры
-
Стало известно, сколько "Спартак" требовал у "Рубина" за Урунова
-
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Лилля"
-
Регресс лидеров, нестабильность и сравнение с Клоппом: почему Фавр не имел шансов в "Боруссии"?