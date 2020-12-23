Стадион "Спартака" будет переименован

Стадион московского "Спартака" "Открытие Арена" в 2021 году будет переименован, сообщает "Интерфакс". Новое название будет "Открытие банк Арена".

"Переименование "Открытие Арены" в "Открытие банк Арену" планируется в 2021 году. Все необходимые документы оформлены. Мы надеемся, что новое название стадиона будет более точно отражать роль и поддержку, которую банк уже в течение многих лет оказывает ФК "Спартак-Москва". Такая форма названия стадионов – типичная практика для мирового спорта", – сообщили в пресс-службе банка.

Стадион "Спартака" было построен в 2014 году. За год до этого банк "Открытие" и "Спартак" заключили пятилетний контракт на сумму 1,2 миллиарда рублей. В 2018 году стороны продлили соглашение до 2023 года.

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