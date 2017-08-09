Стадион "Спартака" был ложно заминирован

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Стадион "Спартака" был ложно заминирован

Сегодня утром от неизвестного поступил звонок о минировании стадиона "Спартака" "Открытие Арена", сообщают российские СМИ.

В связи с этим с арены были эвакуированы десятки человек. Через некоторое время выяснилось, что сообщение об угрозы оказалось ложным.

Мужчина, сообщивший об этом, уже задержан полицией.

Напомним, что сегодня на этом стадионе должен пройти матч 5-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Арсеналом" в 19.30 мск.

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