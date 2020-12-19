Стадион "Спартака" хочет принять финал Кубка России
Финальный матч текущего розыгрыша Кубка России может пройти в Москве на стадионе "Открытие Арена".
"Открытие Арена" подала заявку на финал Кубка. В данный момент РФС получил от нас условия и стоимость за проведение матча. Они взяли паузу на размышления. Конкурентов много", - сообщил глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов.
Финал Кубка России-2020/21 запланирован на 12 мая 2021 года. Место проведения матча выбирает исполком РФС.
Вместимость "Открытие Арены" - 45 360 зрителей. Стадион принимал игры ЧМ-2018.
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