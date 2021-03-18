Стадион "Спартака" официально переименован
Фото сайт "Спартака"
Пресс-служба банка "Открытие" объявила о переименовании домашнего стадиона московского "Спартака".
С сегодняшнего дня объект называется "Открытие Банк Арена", то есть было добавлено слово "банк".
Новая вывеска на стадионе "красно-белых" появится только в апреле, а пока обновлённое название будет использоваться во всех рекламных и информационных материалах, а также в коммуникациях.
"Спартак" идёт на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 7 очков при одном матче в запасе.
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