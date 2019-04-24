Стадион "Спартака" признан лучшим в России в 2018 году

Стадион "Спартака" "Открытие Арена" признан лучшим в России в 2018 году, сообщают российские СМИ.

Домашняя арена "красно-белых" получила премию в номинации "Лучший футбольный стадион".

Напомним, что в прошлом году стадион "Спартака" принял четыре матча группового турнира и встречу 1/8 финала чемпионата мира.

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