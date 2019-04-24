Стадион "Спартака" признан лучшим в России в 2018 году

Теги спартак москва

Стадион "Спартака" признан лучшим в России в 2018 году

Стадион "Спартака" "Открытие Арена" признан лучшим в России в 2018 году, сообщают российские СМИ.

Домашняя арена "красно-белых" получила премию в номинации "Лучший футбольный стадион".

Напомним, что в прошлом году стадион "Спартака" принял четыре матча группового турнира и встречу 1/8 финала чемпионата мира.

Не пропустите: "Спартак" намерен провести финал еврокубка на своем стадионе. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Экс-девушка Мамаева: "За футболистами ездят так называемые охотницы, готовые воплотить любые фантазии"

Экс-девушка Мамаева: "За футболистами ездят так называемые охотницы, готовые воплотить любые фантазии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 24 51
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 24 43
3 Краснодар Краснодар 24 42
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 24 41
5 Спартак Москва Спартак Москва 24 39
6 Оренбург Оренбург 24 35
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 24 35
8 Ростов Ростов 24 35
9 Ахмат Ахмат 24 33
10 Урал Урал 24 30
11 Рубин Рубин 24 30
12 Динамо Москва Динамо Москва 24 28
13 Крылья Советов Крылья Советов 24 27
14 Уфа Уфа 24 21
15 Анжи Анжи 24 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов