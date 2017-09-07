Стадион-трансформер: Поле новой арены "Тоттенхэма" будет способно видоизменяться под футбол и американский футбол

"Тоттенхэм" продолжает строительство нового клубного стадиона.

Планируется, что арена будет принимать матчи английской Премьер-лиги и НФЛ (профессиональная лига американского футбола в США). Выкатное поле будет разделено на три части и оно способно видоизменяться под оба вида спорта.

Видео: Трансформация поля стадиона.

SCX will supply a world-first dividing retractable pitch for our new stadium

#SpursNewStadium pic.twitter.com/uXBBzHRumM — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 7 сентября 2017 г.

Стоимость стадиона с этой уникальной технологией обойдется примерно в 1 миллиард долларов.

Не пропустите: Как Коутиньо возвращается в "Ливерпуль". | http://soccernews.ru