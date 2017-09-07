Стадион-трансформер: Поле новой арены "Тоттенхэма" будет способно видоизменяться под футбол и американский футбол

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Стадион-трансформер: Поле новой арены "Тоттенхэма" будет способно видоизменяться под футбол и американский футбол

"Тоттенхэм" продолжает строительство нового клубного стадиона.

Планируется, что арена будет принимать матчи английской Премьер-лиги и НФЛ (профессиональная лига американского футбола в США). Выкатное поле будет разделено на три части и оно способно видоизменяться под оба вида спорта.

Видео: Трансформация поля стадиона.

 

Стоимость стадиона с этой уникальной технологией обойдется примерно в 1 миллиард долларов.

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