Стадион в Хабаровске сможет принять матч СКА - "Анжи"

Пресс-служба хабаровского СКА сообщила о том, что газон стадиона в Хабаровске готов принять матч 5-го тура Премьер-лиги с "Анжи".

"Поле стадиона имени Ленина, несмотря на вчерашние ненастья, готово принимать команды и наших верных болельщиков", – сообщили в клубе.

Напомним, что еще вчера поле было затоплено из-за ливня.

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