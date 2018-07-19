Стадион в Нижнем Новгороде пострадал от непогоды

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Стадион в Нижнем Новгороде пострадал от непогоды

Стадион "Нижний Новгород" протек из-за ливня.

"Из-за ливней произошло переполнение городской системы ливнестоков. В результате был зафиксирован случай протечки в системе ливневой канализации здания.

Этому способствовало также естественное переполнение городской системы ливнестоков. Работы по устранению последствий завершаются" - заявил собственник стадиона.

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