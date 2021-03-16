Стадион во Львове могут переименовать в честь Степана Бандеры

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Стадион во Львове могут переименовать в честь Степана БандерыДепутаты Львовского областного совета обратились в Кабинет министров Украины и Министерства молодежи и спорта Украины с предложением переименовать стадион "Арена Львов" в "Арена Львов имени Степена Бандеры", сообщила депутат Ольга Березюк на своей странице в Фейсбук.

Сегодня, 16 марта, во Львовском областном совете состоялось голосование по этому вопросу. Его итогом стало то, что 68 депутатов поддержали обращение к Кабмину и еще 7 воздержались от голосования, сообщает издание "Высокий Замок".

В данный момент на этом стадионе играет клуб Украинской Премьер Лиги "Львов", который занимает последнее месте в текущем розыгрыше Чемпионата Украины. Также арена принимала матчи с участием сборной страны.

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