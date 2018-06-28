Стадиону ЧМ-2018 грозит нападение ядовитых змей

Большое количество ядовитых гадюк движутся в сторону стадиона "Волгоград Арена", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, 26 июня спасатели пять раз вынуждены были отражать атаки змей, которые пытались приблизиться к спортивному сооружению.

Стоит отметить, что 28 июня "Волгоград Арена" примет свой последний матч ЧМ-2018 между сборными Японии и Польши.

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