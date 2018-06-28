Стадиону ЧМ-2018 грозит нападение ядовитых змей

Теги японияпольшачемпионат мира

Стадиону ЧМ-2018 грозит нападение ядовитых змей

Большое количество ядовитых гадюк движутся в сторону стадиона "Волгоград Арена", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, 26 июня спасатели пять раз вынуждены были отражать атаки змей, которые пытались приблизиться к спортивному сооружению.

Стоит отметить, что 28 июня "Волгоград Арена" примет свой последний матч ЧМ-2018 между сборными Японии и Польши.

Не пропустите: Бэкхем прибыл в Калининград на матч Англии и Бельгии. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Дневник Чемпионата Мира. День пятнадцатый: конец группового этапа, страшный сон Африки, пародия на фейр-плей и "эффектное" празднование гола от Миши Батшуайи

Дневник Чемпионата Мира. День пятнадцатый: конец группового этапа, страшный сон Африки, пародия на фейр-плей и "эффектное" празднование гола от Миши Батшуайи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов