Стадионы, на которых обязательно стоит побывать в своей жизни

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Стадионы, на которых обязательно стоит побывать в своей жизниВот на каких стадионах стоит побывать каждому футбольному болельщику в первую очередь.

"ЭЛЬ МАДРИГАЛ"

Расположение: Вильярреал, Испания

Домашняя арена: "Вильярреала"

Вместимость: 24 890 зрителей

Построен: в 1923 году

"СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК"

Расположение: Ньюкасл, Англия

Домашняя арена: "Ньюкасла"

Вместимость: 52 405 зрителя

Построен: в 1892 году

"ИПУРУА"

Расположение: Эйбар, Испания

Домашняя арена: "Эйбара"

Вместимость: 6 285 зрителей

Построен: в 1947 году

"СЕНЧУРИ ЛИНК-ФИЛД"

Расположение: Сиэтл, США

Домашняя арена: "Сиэтл Саундерс"

Вместимость: 69 000 зрителей

Построен: в 2002 году

"ЭМИРЕЙТС"

Расположение: Лондон, Англия

Домашняя арена: "Арсенала"

Вместимость: 60 432 зрителя

Построен: в 2006 году

"ЭШТАДИУ ДА ЛУШ"

Расположение: Лиссабон, Португалия

Домашняя арена: "Бенфики"

Вместимость: 65 647 зрителей

Построен: в 2003 году

"КРЕЙВЕН КОТТЕДЖ"

Расположение: Лондон, Англия

Домашняя арена: "Фулхэма"

Вместимость: 25 700 зрителей

Построен: в 1896 году

"РАМОН САНЧЕС ПИСХУАН"

Расположение: Севилья, Испания

Домашняя арена: "Севильи"

Вместимость: 42 500 зрителей

Построен: в 1955 году

"СВАНГАСКАР"

Расположение: Тофтир, Фарерские острова

Домашняя арена: "Б-68 Тофтир" и сборной Фарерских островов

Вместимость: 6 000 зрителей

Построен: в 1980 году

"СЕЛТИК ПАРК"

Расположение: Глазго, Шотландия

Домашняя арена: "Селтика"

Вместимость: 60 411 зрителей

Построен: в 1892 году

"ВЕЛОДРОМ"

Расположение: Марсель, Франция

Домашняя арена: "Марселя"

Вместимость: 67 394 зрителя

Построен: в 1937 году

"АМСТЕРДАМ-АРЕНА"

Расположение: Амстердам, Нидерланды

Домашняя арена: "Аякса"

Вместимость: 53 502 зрителя

Построен: в 1996 году

"РАЙНПАРК"

Расположение: Вадуц, Лихтенштейн

Домашняя арена: "Вадуца"

Вместимость: 6 127 зрителей

Построен: в 1998 году

"САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ"

Расположение: Мадрид, Испания

Домашняя арена: "Реала"

Вместимость: 81 044 зрителя

Построен: в 1947 году

"АЦТЕКА"

Расположение: Мехико, Мексика

Домашняя арена: "Америки"

Вместимость: 98 500 зрителей

Построен: в 1966 году

"УЭМБЛИ"

Расположение: Лондон, Англия

Домашняя арена: сборной Англии

Вместимость: 90 000 зрителей

Построен: в 2007 году

"САН-СИРО"

Расположение: Милан, Италия

Домашняя арена: "Милана", "Интера"

Вместимость: 81 277 зрителей

Построен: в 1926 году

"СИГНАЛ ИДУНА ПАРК"

Расположение: Дортмунд, Германия

Домашняя арена: "Боруссии"

Вместимость: 81 359 зрителей

Построен: в 1974 году

"БРАГА МУНИСИПАЛ"

Расположение: Брага, Португалия

Домашняя арена: "Браги"

Вместимость: 30 286 зрителей

Построен: в 2003 году

"АЛЬЯНЦ АРЕНА"

Расположение: Мюнхен, Германия

Домашняя арена: "Баварии"

Вместимость: 75 000 зрителей

Построен: в 2005 году

"МАРАКАНА"

Расположение: Рио-де-Жанейро, Бразилия

Домашняя арена: "Фламенго", "Флуминенсе"

Вместимость: 78 838 зрителей

Построен: в 1950 году

"МЕСТАЛЬЯ"

Расположение: Валенсия, Испания

Домашняя арена: "Валенсии"

Вместимость: 55 000 зрителей

Построен: в 1923 году

"ОЛИМПИАШТАДИОН"

Расположение: Берлин, Германия

Домашняя арена: "Герты"

Вместимость: 74 475 зрителей

Построен: в 1936 году

"ОЛД ТРАФФОРД"

Расположение: Манчестер, Англия

Домашняя арена: "Манчестер Юнайтед"

Вместимость: 76 635 зрителей

Построен: в 1910 году

"ЭНФИЛД"

Расположение: Ливерпуль, Англия

Домашняя арена: "Ливерпуля"

Вместимость: 45 522 зрителя

Построен: в 1884 году

"БОМБОНЕРА"

Расположение: Буэнос-Айрес, Аргентина

Домашняя арена: "Бока Хуниорс"

Вместимость: 49 000 зрителей

Построен: в 1940 году

"КАМП НОУ"

Расположение: Барселона, Испания

Домашняя арена: "Барселоны"

Вместимость: 99 354 зрителя

Построен: в 1957 году

Не пропустите: вот так бы выглядел сегодняшний "Вильярреал", не продавай он своих лидеров. | soccernews.ru

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6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Уотфорд 12 18
9 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
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13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
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