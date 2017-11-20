Стадионы, на которых обязательно стоит побывать в своей жизни
Вот на каких стадионах стоит побывать каждому футбольному болельщику в первую очередь.
"ЭЛЬ МАДРИГАЛ"
Расположение: Вильярреал, Испания
Домашняя арена: "Вильярреала"
Вместимость: 24 890 зрителей
Построен: в 1923 году
"СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК"
Расположение: Ньюкасл, Англия
Домашняя арена: "Ньюкасла"
Вместимость: 52 405 зрителя
Построен: в 1892 году
"ИПУРУА"
Расположение: Эйбар, Испания
Домашняя арена: "Эйбара"
Вместимость: 6 285 зрителей
Построен: в 1947 году
"СЕНЧУРИ ЛИНК-ФИЛД"
Расположение: Сиэтл, США
Домашняя арена: "Сиэтл Саундерс"
Вместимость: 69 000 зрителей
Построен: в 2002 году
"ЭМИРЕЙТС"
Расположение: Лондон, Англия
Домашняя арена: "Арсенала"
Вместимость: 60 432 зрителя
Построен: в 2006 году
"ЭШТАДИУ ДА ЛУШ"
Расположение: Лиссабон, Португалия
Домашняя арена: "Бенфики"
Вместимость: 65 647 зрителей
Построен: в 2003 году
"КРЕЙВЕН КОТТЕДЖ"
Расположение: Лондон, Англия
Домашняя арена: "Фулхэма"
Вместимость: 25 700 зрителей
Построен: в 1896 году
"РАМОН САНЧЕС ПИСХУАН"
Расположение: Севилья, Испания
Домашняя арена: "Севильи"
Вместимость: 42 500 зрителей
Построен: в 1955 году
"СВАНГАСКАР"
Расположение: Тофтир, Фарерские острова
Домашняя арена: "Б-68 Тофтир" и сборной Фарерских островов
Вместимость: 6 000 зрителей
Построен: в 1980 году
"СЕЛТИК ПАРК"
Расположение: Глазго, Шотландия
Домашняя арена: "Селтика"
Вместимость: 60 411 зрителей
Построен: в 1892 году
"ВЕЛОДРОМ"
Расположение: Марсель, Франция
Домашняя арена: "Марселя"
Вместимость: 67 394 зрителя
Построен: в 1937 году
"АМСТЕРДАМ-АРЕНА"
Расположение: Амстердам, Нидерланды
Домашняя арена: "Аякса"
Вместимость: 53 502 зрителя
Построен: в 1996 году
"РАЙНПАРК"
Расположение: Вадуц, Лихтенштейн
Домашняя арена: "Вадуца"
Вместимость: 6 127 зрителей
Построен: в 1998 году
"САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ"
Расположение: Мадрид, Испания
Домашняя арена: "Реала"
Вместимость: 81 044 зрителя
Построен: в 1947 году
"АЦТЕКА"
Расположение: Мехико, Мексика
Домашняя арена: "Америки"
Вместимость: 98 500 зрителей
Построен: в 1966 году
"УЭМБЛИ"
Расположение: Лондон, Англия
Домашняя арена: сборной Англии
Вместимость: 90 000 зрителей
Построен: в 2007 году
"САН-СИРО"
Расположение: Милан, Италия
Домашняя арена: "Милана", "Интера"
Вместимость: 81 277 зрителей
Построен: в 1926 году
"СИГНАЛ ИДУНА ПАРК"
Расположение: Дортмунд, Германия
Домашняя арена: "Боруссии"
Вместимость: 81 359 зрителей
Построен: в 1974 году
"БРАГА МУНИСИПАЛ"
Расположение: Брага, Португалия
Домашняя арена: "Браги"
Вместимость: 30 286 зрителей
Построен: в 2003 году
"АЛЬЯНЦ АРЕНА"
Расположение: Мюнхен, Германия
Домашняя арена: "Баварии"
Вместимость: 75 000 зрителей
Построен: в 2005 году
"МАРАКАНА"
Расположение: Рио-де-Жанейро, Бразилия
Домашняя арена: "Фламенго", "Флуминенсе"
Вместимость: 78 838 зрителей
Построен: в 1950 году
"МЕСТАЛЬЯ"
Расположение: Валенсия, Испания
Домашняя арена: "Валенсии"
Вместимость: 55 000 зрителей
Построен: в 1923 году
"ОЛИМПИАШТАДИОН"
Расположение: Берлин, Германия
Домашняя арена: "Герты"
Вместимость: 74 475 зрителей
Построен: в 1936 году
"ОЛД ТРАФФОРД"
Расположение: Манчестер, Англия
Домашняя арена: "Манчестер Юнайтед"
Вместимость: 76 635 зрителей
Построен: в 1910 году
"ЭНФИЛД"
Расположение: Ливерпуль, Англия
Домашняя арена: "Ливерпуля"
Вместимость: 45 522 зрителя
Построен: в 1884 году
"БОМБОНЕРА"
Расположение: Буэнос-Айрес, Аргентина
Домашняя арена: "Бока Хуниорс"
Вместимость: 49 000 зрителей
Построен: в 1940 году
"КАМП НОУ"
Расположение: Барселона, Испания
Домашняя арена: "Барселоны"
Вместимость: 99 354 зрителя
Построен: в 1957 году
Не пропустите: вот так бы выглядел сегодняшний "Вильярреал", не продавай он своих лидеров. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|12
|34
|2
|Манчестер Юнайтед
|12
|26
|3
|Челси
|12
|25
|4
|Тоттенхэм
|12
|23
|5
|Ливерпуль
|12
|22
|6
|Арсенал Лондон
|12
|22
|7
|Бернли
|12
|22
|8
|Уотфорд
|12
|18
|9
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|12
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|14
|12
|Лестер Сити
|12
|13
|13
|Борнмут
|12
|13
|14
|Саутгемптон
|12
|13
|15
|Сток Сити
|11
|12
|16
|Эвертон
|12
|12
|17
|Вест Бромвич Альбион
|12
|10
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|9
|19
|Суонси Сити
|12
|8
|20
|Кристал Пэлас
|12
|5