Стадо баранов: Кокорин мощно ответил на письмо фаната

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Стадо баранов: Кокорин мощно ответил на письмо фаната

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин написал болельщику письмо, в котором заявил, что не обращает внимания на мнение людей.

"Все нормально. Скоро буду. По поводу мнения народа, не слушай никого.

Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже.

"Зенит" - чемпион. Кокорин", - написал игрок.

Напомним, что Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО по обвинению в избиении трех человек в Москве. В результате их действий пострадали водитель Виталий Соловчук, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и чиновник Минпромторга Денис Пак. Срок их содержания под стражей продлится до 8 февраля.

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