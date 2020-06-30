"Стал более человечным". Бывший игрок "Барселоны" высказался о Месси

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"Стал более человечным". Бывший игрок "Барселоны" высказался о Месси

Бывший футболист "Барселоны" Хосе Франсиско Карраско поделился мнением о нападающем каталонского клуба Лионеле Месси.

"Проблема не в Месси. Если бы он недостаточно выкладывался и мог дать команде больше, я бы так и сказал. Не стоит обвинять Лео, хотя я и не защищаю его. Он просто стал более человечным. Раньше ему удавалось творить невероятные вещи, а сейчас он ошибается в тех случаях, в которых раньше делал все безукоризненно", - сказал Карраско в эфире программы El Chiringuito de Jugones.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 36 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти: "На месте Сетьена я бы убрал Месси из состава "Барселоны". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

Да он Бог и Человек... И в этом весь секрет его Гениальности....

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