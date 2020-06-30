"Стал более человечным". Бывший игрок "Барселоны" высказался о Месси
Бывший футболист "Барселоны" Хосе Франсиско Карраско поделился мнением о нападающем каталонского клуба Лионеле Месси.
"Проблема не в Месси. Если бы он недостаточно выкладывался и мог дать команде больше, я бы так и сказал. Не стоит обвинять Лео, хотя я и не защищаю его. Он просто стал более человечным. Раньше ему удавалось творить невероятные вещи, а сейчас он ошибается в тех случаях, в которых раньше делал все безукоризненно", - сказал Карраско в эфире программы El Chiringuito de Jugones.
В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 36 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти: "На месте Сетьена я бы убрал Месси из состава "Барселоны". | http://soccernews.ru
главное
-
"Локомотив" ушел от поражения в матче с "Крыльями Советов" благодаря голу на 95-й минуте
-
Месси - самый результативный футболист в XXI веке
-
"Милан" намерен купить Алексея Миранчука летом
-
Василий Уткин рассказал, какой стадион он считает лучшим в России
-
"Ты тренер или говно?" Селюк вновь раскритиковал тренера ЦСКА Гончаренко
Лента новостей
-
Талалаев: "Ничья с "Локомотивом" добыта на багаже Божовича"
-
Bild: Сане перейдет в "Баварию" в скором времени
-
Гончаренко поделился ожиданиями от матча ЦСКА со "Спартаком"
-
Sky Sport: "Локомотив" и "Милан" могут обменяться футболистами
-
Джанлука Ди Марцио: Хакими перешел в "Интер"
-
"Локомотив" ушел от поражения в матче с "Крыльями Советов" благодаря голу на 95-й минуте
-
1
Месси - самый результативный футболист в XXI веке
-
"Милан" намерен купить Алексея Миранчука летом
-
"Локомотив" теряет Гильерме
-
Василий Уткин рассказал, какой стадион он считает лучшим в России
-
1
"Стал более человечным". Бывший игрок "Барселоны" высказался о Месси
-
"Бенфика" уволила главного тренера
-
Переболевшие коронавирусом игроки "Ростова" могут сыграть с "Краснодаром"
-
Московское "Динамо" вылетело на матч "Сочи". На игру отправились 22 игрока
-
АЕК Карреры купил игрока у клуба РПЛ
-
"Ты тренер или говно?" Селюк вновь раскритиковал тренера ЦСКА Гончаренко
-
Эсекьель Гарай покинул "Валенсию"
-
"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Санчо
-
Эдегор поехал в Барселону из-за проблем с коленом
-
"Спартак" сделал заявление о ситуации с задержанием болельщиков после проводов команды на матч с "Арсеналом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14