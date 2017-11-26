"Сталь" – "Динамо" Киев - 0:2, "Заря" - "Звезда" - 1:0 (обзоры)
Предлагаем Вашему вниманию обзоры матчей 17-го тура чемпионата Украины.
Видео: "Сталь" – "Динамо" Киев - 0:2.
Видео: "Заря" - "Звезда" - 1:0.
Не пропустите: Киевское "Динамо" победило "Сталь", "Заря" сильнее "Звезды". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|17
|39
|2
|Динамо Киев
|16
|35
|3
|Верес Ровно
|17
|25
|4
|Олимпик Донецк
|17
|25
|5
|Ворскла
|17
|25
|6
|Заря Луганск
|17
|23
|7
|Мариуполь
|16
|20
|8
|Александрия
|17
|18
|9
|Черноморец Одесса
|17
|15
|10
|Звезда Кропивницкий
|17
|14
|11
|Карпаты Львов
|17
|14
|12
|Сталь Каменское
|17
|12