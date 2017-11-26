"Сталь" – "Динамо" Киев - 0:2, "Заря" - "Звезда" - 1:0 (обзоры)

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"Сталь" – "Динамо" Киев - 0:2, "Заря" - "Звезда" - 1:0 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры матчей 17-го тура чемпионата Украины.

Видео: "Сталь" – "Динамо" Киев - 0:2.

Видео: "Заря" - "Звезда" - 1:0.

Не пропустите: Киевское "Динамо" победило "Сталь", "Заря" сильнее "Звезды". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 17 39
2 Динамо Киев 16 35
3 Верес Ровно 17 25
4 Олимпик Донецк 17 25
5 Ворскла 17 25
6 Заря Луганск 17 23
7 Мариуполь 16 20
8 Александрия 17 18
9 Черноморец Одесса 17 15
10 Звезда Кропивницкий 17 14
11 Карпаты Львов 17 14
12 Сталь Каменское 17 12
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