"Сталь" и "Черноморец" поделили очки

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"Сталь" и "Черноморец" поделили очкиВ матче 13-го тура украинской Премьер-Лиги каменская "Сталь" дома сыграла вничью с одесским "Черноморцем".

"Сталь" - "Черноморец" - 1:1

Голы: Васин, 52 - 0:1, Малакян, 62 - 1:1 (пенальти).

Напомним, сегодня в центральном матче тура сыграют "Динамо" и "Шахтер". | soccernews.ru

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