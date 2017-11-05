"Сталь" и "Карпаты" победителя не определили

В матче 15-го тура украинской Премьер-Лиги "Сталь" из Каменского на своем поле сыграла вничью со львовскими "Карпатами".

"Сталь" - "Карпаты" - 0:0

Напомним, ранее "Шахтер" обыграл "Мариуполь". | soccernews.ru