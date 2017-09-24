"Сталь" и "Олимпик" победителя не определили

В матче 10-го тура украинской Премьер-Лиги каменская "Сталь" на своем поле сыграла вничью с донецким "Олимпиком".

"Сталь" - "Олимпик" - 1:1

Голы: Месхи, 25 - 1:0, Биленький, 60 - 1:1.

Напомним, вчера "Динамо" сыграло вничью с "Вересом". | soccernews.ru