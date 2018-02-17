"Сталь" и "Ворскла" побеждают в 20-м туре чемпионата Украины
В рамках 20-го тура чемпионата Украины "Сталь" обыграла "Александрию", а "Ворскла" одолела "Верес".
"Сталь" - "Александрия" - 2:0
Голы: Копытов, 71 - 1:0, Климчук, 76 - 2:0.
"Сталь": Пеньков, Джонатан, Даниелян, Грачев, Ощипко, Месхи, Копытов (Якимив, 75), Задерака, Тиаго (Климчук, 55), Кузык, Кныш (Нуриев, 69).
"Александрия": Панькив, Пашаев, Бабогло, Бухал, Бацула, Довгий, Запорожан, Полярус (Старенький, 73), Пономарь (Грицук, 46), Цуриков (Протасов, 62), Ситало.
"Ворскла" - "Верес" - 1:0
Гол: Кулач, 59 - 1:0.
"Ворскла": Шуст, Пердута, Даллку, Чижов, Сапай, Чеснаков, Шарпар, Кобахидзе (Одарюк, 90), Кулач (Скляр, 79), Ребенок, Коломоец (Васин, 65).
"Верес": Бандура, Каменюка, Адамюк, Борзенко, Симинин, Каленчук (Морозенко, 79), Карасюк, Кожанов (Пепи, 85), Степанюк, Западня, Кулиш (Степанюк, 65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|20
|45
|2
|Динамо Киев
|18
|39
|3
|Ворскла
|20
|34
|4
|Заря Луганск
|20
|30
|5
|Верес Ровно
|20
|26
|6
|Мариуполь
|19
|26
|7
|Олимпик Донецк
|18
|25
|8
|Александрия
|20
|19
|9
|Звезда Кропивницкий
|20
|18
|10
|Черноморец Одесса
|20
|17
|11
|Сталь Каменское
|20
|15
|12
|Карпаты Львов
|19
|15