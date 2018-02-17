"Сталь" и "Ворскла" побеждают в 20-м туре чемпионата Украины

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"Сталь" и "Ворскла" побеждают в 20-м туре чемпионата Украины

В рамках 20-го тура чемпионата Украины "Сталь" обыграла "Александрию", а "Ворскла" одолела "Верес".

"Сталь" - "Александрия" - 2:0

Голы: Копытов, 71 - 1:0, Климчук, 76 - 2:0.

"Сталь": Пеньков, Джонатан, Даниелян, Грачев, Ощипко, Месхи, Копытов (Якимив, 75), Задерака, Тиаго (Климчук, 55), Кузык, Кныш (Нуриев, 69).

"Александрия": Панькив, Пашаев, Бабогло, Бухал, Бацула, Довгий, Запорожан, Полярус (Старенький, 73), Пономарь (Грицук, 46), Цуриков (Протасов, 62), Ситало.


"Ворскла" - "Верес" - 1:0

Гол: Кулач, 59 - 1:0.

"Ворскла": Шуст, Пердута, Даллку, Чижов, Сапай, Чеснаков, Шарпар, Кобахидзе (Одарюк, 90), Кулач (Скляр, 79), Ребенок, Коломоец (Васин, 65).

"Верес": Бандура, Каменюка, Адамюк, Борзенко, Симинин, Каленчук (Морозенко, 79), Карасюк, Кожанов (Пепи, 85), Степанюк, Западня, Кулиш (Степанюк, 65).

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Команда М О
1 Шахтер Донецк 20 45
2 Динамо Киев 18 39
3 Ворскла 20 34
4 Заря Луганск 20 30
5 Верес Ровно 20 26
6 Мариуполь 19 26
7 Олимпик Донецк 18 25
8 Александрия 20 19
9 Звезда Кропивницкий 20 18
10 Черноморец Одесса 20 17
11 Сталь Каменское 20 15
12 Карпаты Львов 19 15
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