Стал известен арбитр, который будет работать на "Эль Класико"

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Стал известен арбитр, который будет работать на "Эль Класико"Фото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен

На "Эль Класико" в десятом туре Ла Лиги между "Барселоной" и мадридским "Реалом" был назначен арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес, сообщает королевская федерация испанского футбола.

Матч состоится в воскресенье, 24 октября. Начало встречи запланировано на 17:15 (мск).

Это "Класико" станет уже пятым в карьере испанского арбитра. В этих пяти матчах три раза победила "Барселона" и один раз "Реал".

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