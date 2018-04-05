Стал известен будущий тренер ПСЖ

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Стал известен будущий тренер ПСЖ

Новым главным тренером ПСЖ станет Томас Тухель, сообщает ESPN.

По сведениям издания, парижский клуб обо всем договорился с наставником.

Немецкий специалист приступит к работе со следующего сезона. 

На посту рулевого ПСЖ он сменит Унаи Эмери.

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