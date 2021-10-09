Стал известен бюджет "Ньюкасла" на зимнее трансферное окно
СМИ узнали, какую сумму сможет потратить "Ньюкасл" на усиление состава в январе 2022 года.
По информации The Telegraph, "сороки" имеют право купить новичков на 223 миллиона евро без нарушения правил ФФП.
Напомним, что в четверг у клуба официально сменился владелец - его продали государственному инвестиционному фонду из Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что "Ньюкасл" хочет пригласить Антонио Конте на пост главного тренера и подписать Филиппе Коутиньо из "Барселоны".
Не пропустите: Все клубы АПЛ были против покупки "Ньюкасла" владельцами из Саудовской Аравии. | http://soccernews.ru
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