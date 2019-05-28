Стал известен бюджет ПСЖ на трансферы этим летом

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Стал известен бюджет ПСЖ на трансферы этим летом

Стало известно, сколько ПСЖ готов потратить на трансферы в летнее окно. Об этом сообщает RMC.

По данным издания, парижский клуб готов потратить на покупку новых игроков 120 миллионов евро плюс средства от продажи футболистов.

Ранее сообщалось о том, что ПСЖ продлил контракт  с главным тренером Томасом Тухелем.

На данный момент известно, что клуб нацелился на игрока "Наполи" Маркеса Аллана, который стоит 50 миллионов евро и полузащитника "Ливерпуля" Джеймса Миллера, который будет свободным агентом.

ПСЖ в нынешнем сезоне набрал 91 балл и стал чемпионом Франции.

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