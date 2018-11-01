Стал известен бюджет ПСЖ на зимние трансферы

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Стал известен бюджет ПСЖ на зимние трансферы

Стал известен бюджет ПСЖ на зимние трансферы. Как сообщает французская пресса, на этот раз французский гранд не готов выделить на новых футболистов значительную сумму.

Так, согласно данным RMC Sport, в январе главный тренер парижан Томас Тухель сможет потратить на усиление состава только 30 миллионов евро.

Скорее всего, эти деньги пойдут на покупку нового центрального полузащитника. Именно эта позиция остаётся самой проблемной после ухода Тьяго Мотты, завершившего карьеру. 

Стоит отметить, что в чемпионате Франции ПСЖ одержал 11 побед в 11 стартовых турах и уверенно возглавляет турнирную таблицу. 

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