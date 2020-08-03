Стал известен бюджет "Спартака" на сезон-2020/21

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов рассказал, какой бюджет будет у клуба на следующий сезон.

Ранее в СМИ появилась информация, что эта сумма составит 19 млрд рублей.

"Бюджет составляет 8,6 млрд рублей", - цитирует Фетисова РБК.

Напомним, что в завершившемся сезоне РПЛ "Спартак" занял седьмое место.

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