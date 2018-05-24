Стал известен девиз сборной России на ЧМ-2018

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Стал известен девиз сборной России на ЧМ-2018

ФИФА на своём официальном сайте представила девизы всех сборных-участниц Чемпионата Мира 2018 года.

Так, слоганом российской национальной команды будет фраза "Играй с открытым сердцем".

Стоит отметить, что выбранный девиз будет изображён на автобусе сборной России.

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