Стал известен диагноз Адиля Рами, из-за которого он не сможет продолжать карьеру

СМИ выяснили характер травмы бывшего защитника "Сочи" Адиля Рами.

Как сообщает "СЭ", у 34-летнего француза выявлено обширное и глубокое повреждение (IV степень) хряща в бедренной трохлее и меньше в наружной грани надколенника.

Ведущие мировые специалисты считают, что с таким диагнозом выступать на профессиональном уровне больше нельзя.

Рами перешёл в "Сочи" в феврале на правах свободного агента, заключив контракт до конца нынешнего сезона, однако из-за травмы так и не дебютировал за новую команду.

Накануне адвокат футболиста посетовал, что южане не платят деньги его клиенту, в связи с чем центрбек задумался об уходе из клуба.

Впоследствии выяснилось, что "Сочи" ещё 26 мая аннулировал контракт с игроком, поскольку тот скрыл при переходе наличие серьёзной травмы.

Агент Рами назвал информацию о повреждении фейком и анонсировал разбирательство с россиянами в ФИФА и CAS.

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