Стал известен диагноз Адиля Рами, из-за которого он не сможет продолжать карьеру

Теги фк сочиадиль рамитравмы

Стал известен диагноз Адиля Рами, из-за которого он не сможет продолжать карьеру

СМИ выяснили характер травмы бывшего защитника "Сочи" Адиля Рами.

Как сообщает "СЭ", у 34-летнего француза выявлено обширное и глубокое повреждение (IV степень) хряща в бедренной трохлее и меньше в наружной грани надколенника.

Ведущие мировые специалисты считают, что с таким диагнозом выступать на профессиональном уровне больше нельзя.

Рами перешёл в "Сочи" в феврале на правах свободного агента, заключив контракт до конца нынешнего сезона, однако из-за травмы так и не дебютировал за новую команду.

Накануне адвокат футболиста посетовал, что южане не платят деньги его клиенту, в связи с чем центрбек задумался об уходе из клуба. 

Впоследствии выяснилось, что "Сочи" ещё 26 мая аннулировал контракт с игроком, поскольку тот скрыл при переходе наличие серьёзной травмы.

Агент Рами назвал информацию о повреждении фейком и анонсировал разбирательство с россиянами в ФИФА и CAS.

Не пропустите: Комментатор Моссаковский высмеял переход Рами в "Сочи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Болельщики ЦСКА выступили за возвращение фанатов на трибуны

Болельщики ЦСКА выступили за возвращение фанатов на трибуны

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов