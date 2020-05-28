Стал известен диагноз Адиля Рами, из-за которого он не сможет продолжать карьеру
СМИ выяснили характер травмы бывшего защитника "Сочи" Адиля Рами.
Как сообщает "СЭ", у 34-летнего француза выявлено обширное и глубокое повреждение (IV степень) хряща в бедренной трохлее и меньше в наружной грани надколенника.
Ведущие мировые специалисты считают, что с таким диагнозом выступать на профессиональном уровне больше нельзя.
Рами перешёл в "Сочи" в феврале на правах свободного агента, заключив контракт до конца нынешнего сезона, однако из-за травмы так и не дебютировал за новую команду.
Накануне адвокат футболиста посетовал, что южане не платят деньги его клиенту, в связи с чем центрбек задумался об уходе из клуба.
Впоследствии выяснилось, что "Сочи" ещё 26 мая аннулировал контракт с игроком, поскольку тот скрыл при переходе наличие серьёзной травмы.
Агент Рами назвал информацию о повреждении фейком и анонсировал разбирательство с россиянами в ФИФА и CAS.
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