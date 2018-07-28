Стал известен диагноз Дзагоева

Стал известен диагноз полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, получившего травму во вчерашнем матче за Суперкубок России.

"У Дзагоева травма икроножной мышцы, её степень оценим позже" - сказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

Напомним, что Дзагоев из-за повреждения покинул поле уже на 14-й минуте матча. | http://soccernews.ru