Стал известен диагноз Дзагоева

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Стал известен диагноз Дзагоева

Стал известен диагноз полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, получившего травму во вчерашнем матче за Суперкубок России.

"У Дзагоева травма икроножной мышцы, её степень оценим позже" - сказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

Напомним, что Дзагоев из-за повреждения покинул поле уже на 14-й минуте матча. | http://soccernews.ru

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