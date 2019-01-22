Стал известен диагноз Эктора Бельерина

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Стал известен диагноз Эктора Бельерина

Авторитетное издание The Telegraph сообщает, что защитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин получил разрыв крестообразной связки колена.

Таким образом, 23-летний испанец выбыл из строя минимум на полгода и больше не сыграет в нынешней кампании.

В текущем сезоне Бельерин сыграл за "Арсенал" 19 матчей и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Алли выбыл на неопределённый срок. | http://soccernews.ru

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