Стал известен диагноз Эктора Бельерина

Авторитетное издание The Telegraph сообщает, что защитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин получил разрыв крестообразной связки колена.

Таким образом, 23-летний испанец выбыл из строя минимум на полгода и больше не сыграет в нынешней кампании.

В текущем сезоне Бельерин сыграл за "Арсенал" 19 матчей и сделал 5 ассистов.

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