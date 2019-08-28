Стал известен диагноз форварда "Краснодара" Сулейманова

Теги краснодармагомед-шапи сулеймановсергей матвеевтравмы

Стал известен диагноз форварда "Краснодара" Сулейманова

Наставник "Краснодара" Сергей Матвеев озвучил диагноз форварда команды Магомеда-Шапи Сулейманова, получившего травму во время ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса" (1:2).

"У Шапи ушиб подвздошной кости. Жалко, что он не доиграл", - сказал Матвеев.

Отметим, что подвздошная кость отвечает за сочленение тазовой кости с позвоночником.

В текущем сезоне Сулейманов забил 4 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах за "Краснодар".

Не пропустите: "Краснодар" снова проиграл "Олимпиакосу" и вылетел из Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Црвена Звезда" и загребское "Динамо" пробились в групповой этап Лиги Чемпионов

"Црвена Звезда" и загребское "Динамо" пробились в групповой этап Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Краснодар Краснодар 7 14
2 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
3 Ростов Ростов 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 7 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Уфа Уфа 7 10
10 Рубин Рубин 7 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 7 8
12 Ахмат Ахмат 7 7
13 Крылья Советов Крылья Советов 7 6
14 Тамбов Тамбов 7 4
15 Сочи Сочи 7 3
16 Оренбург Оренбург 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов