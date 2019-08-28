Стал известен диагноз форварда "Краснодара" Сулейманова

Наставник "Краснодара" Сергей Матвеев озвучил диагноз форварда команды Магомеда-Шапи Сулейманова, получившего травму во время ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса" (1:2).

"У Шапи ушиб подвздошной кости. Жалко, что он не доиграл", - сказал Матвеев.

Отметим, что подвздошная кость отвечает за сочленение тазовой кости с позвоночником.

В текущем сезоне Сулейманов забил 4 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах за "Краснодар".

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