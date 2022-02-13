Стал известен диагноз Ловрена

Фото: инстаграм Ловрена\Автор неизвестен

Защитник петербургского "Зенита" и сборной Хорватии Деян Ловрен прошел медицинское обследование после травмы, полученной в контрольном матче против датского "Копенгагена".

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, у 32-летнего футболиста диагностировано повреждение связок голеностопа.

Точные сроки восстановления Ловрена не сообщаются.

Напомним, что уже в четверг, 17 февраля, "Зениту" предстоит сыграть против "Бетиса" в рамках 1\16 финала Лиги Европы.

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