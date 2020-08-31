Стал известен диагноз полузащитника "Спартака" Тиля

Московский "Спартак" раскрыл подробности травмы хавбека Гуса Тиля.

Как сообщает пресс-служба "красно-белых", у голландца диагностировано повреждение связок голеностопного сустава.

Восстановление 22-летнего футболиста займёт около трёх недель.

Тиль - самый дорогой трансфер в истории "Спартака". Летом 2019 года клуб купил его у "АЗ Алкмаара" за 16 миллионов евро. В активе полузащитника 24 матча, 2 гола и 3 ассиста.

Не пропустите: Кафельников сравнил Тедеско с бывшим тренером "Спартака" Каррерой. | http://soccernews.ru