Стал известен диагноз Садио Мане

Стал известен диагноз вингера "Ливерпуля" Садио Мане, который получил травму в расположении сборной Сенегала.

Как сообщает Associated Press, у 26-летнего футболиста диагностирован перелом пальца на левой руке.

В связи с этим, атакующий полузащитник "красных" пропустит сегодняшний матч с Суданом. Его участие в следующем поединке мерсисайдцев против "Хаддерсфилда" находится под вопросом.

В этом сезоне Мане сыграл за "Ливерпуль" 11 игр и забил 4 гола. | http://soccernews.ru