Стал известен диагноз травмированного защитника ЦСКА Шарлия

Теги цска москвазвонимир шарлиятравмы

Стал известен диагноз травмированного защитника ЦСКА Шарлия

Центральный защитник ЦСКА Звонимир Шарлия получил повреждение во время матча девятого тура РПЛ против "Тамбова".

Футболист сумел доиграть поединок, после чего прошёл медицинское обследование.

Как сообщают российские СМИ, травма хорвата оказалась несерьёзной - это небольшое мышечное растяжение.

Сроки восстановления Шарлия пока неизвестны. В текущем сезоне он провёл 6 матчей в составе ЦСКА.

Не пропустите: ЦСКА лишился двух основных игроков перед матчем с "Краснодаром". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Федун: "Кононов будет работать как минимум до декабря"

Федун: "Кононов будет работать как минимум до декабря"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов