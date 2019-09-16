Стал известен диагноз травмированного защитника ЦСКА Шарлия

Центральный защитник ЦСКА Звонимир Шарлия получил повреждение во время матча девятого тура РПЛ против "Тамбова".

Футболист сумел доиграть поединок, после чего прошёл медицинское обследование.

Как сообщают российские СМИ, травма хорвата оказалась несерьёзной - это небольшое мышечное растяжение.

Сроки восстановления Шарлия пока неизвестны. В текущем сезоне он провёл 6 матчей в составе ЦСКА.

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