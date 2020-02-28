Стал известен диагноз защитника "Манчестер Сити" Ляпорта

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Стал известен диагноз защитника "Манчестер Сити" Ляпорта

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт прошёл медобследование в связи с травмой, полученной в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала".

По информации Daily Mail, у француза диагностировано повреждение задней поверхности бедра.

Сроки восстановления 25-летнего футболиста составят несколько недель.

Стоит отметить, что Ляпорт только в конце января вернулся в строй после пятимесячного отсутствия из-за травмы колена.

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