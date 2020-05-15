Стал известен долг "Ромы"

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Стал известен долг "Ромы"

Стало известно, какой долг у "Ромы". Клуб опубликовал свой финансовый отчет по состоянию на 31 марта. Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, чистый долг римлян на данный момент составляет 278,5 млн евро. С 30 июня 2019 года долг увеличился на 57,9 млн евро.

26 июня руководство клуба проведет собрание совета директоров команды, чтобы обсудить финансовую ситуацию клуб.

Напомним, чемпионат Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что сезон возобновится в июне.

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