Стал известен фаворит на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедэрик тен хагмаурисио почеттино

Стал известен фаворит на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"\Автор неизвестен

Главный тренер амстердамского "Аякса" Эрик тен Хаг является фаворитом на пост наставника "Манчестер Юнайтед", сообщает издание The Telegraph.

По информации источника, такое положение нидерландский специалист получил после того, как провел первый раунд переговоров с английским клубом.

Отмечается, что переговоры также ведутся с тренером ПСЖ Маурисио Почеттино, а также еще одним неизвестным кандидатом – это не Хулен Лопетеги и не Луис Энрике.

Сообщается, что окончательное решение будет принято после того, как руководство "красных дьяволов" проведет еще как минимум по одной встрече с претендентами.

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