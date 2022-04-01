Стал известен фаворит на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"
Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"\Автор неизвестен
Главный тренер амстердамского "Аякса" Эрик тен Хаг является фаворитом на пост наставника "Манчестер Юнайтед", сообщает издание The Telegraph.
По информации источника, такое положение нидерландский специалист получил после того, как провел первый раунд переговоров с английским клубом.
Отмечается, что переговоры также ведутся с тренером ПСЖ Маурисио Почеттино, а также еще одним неизвестным кандидатом – это не Хулен Лопетеги и не Луис Энрике.
Сообщается, что окончательное решение будет принято после того, как руководство "красных дьяволов" проведет еще как минимум по одной встрече с претендентами.
Также не пропустите: Экс-игрок "Торпедо" будет тренироваться с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Ньюкасл" намерен побороться за Коутиньо
-
Роналдиньо назвал игрока, на которого по его мнению похож Мбаппе
-
"Барселона" подпишет новый контракт с Гави
-
Матич не очень доволен атмосферой в "Манчестер Юнайтед"
-
Источник: Шиманьски летом покинет "Динамо"
-
Стал известен фаворит на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"
-
1
Миланские гранды заинтересованы в Дарвине Нуньесе
-
1
"Манчестер Сити" может забрать у "Барселоны" Араухо
-
1
Дибала может перейти в "Арсенал"
-
Главные новости дня: 31 марта
-
1
Пике: "Игра на стадионе "Эспаньола" лучше секса"
-
"Рубин" сделал заявление касательно Хвичи
-
Холанд начал сотрудничество с Adidas
-
Экс-игрок "Торпедо" будет тренироваться с "Манчестер Сити"
-
Румменигге высказался о свисте в адрес Месси
-
Агент Бакаева отреагировал на информацию о переговорах со "Спартаком" о новом контракте
-
"Манчестер Сити" - лидер АПЛ по выплатам агентам за год
-
Хвича не вернется в "Рубин"
-
"Реал" готовит новый контракт для Винисиуса
-
Президент ФИФА расстроен из-за пропуска Италией ЧМ-2022
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18