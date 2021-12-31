Стал известен фаворит на усиление полузащиты "Реала"

Фото: инстаграм Гравенберха/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" окончательно определился со своим приоритетом в плане усиления линии полузащиты на летнее трансферное окно, сообщает издание Defensacentral.

По информации источника, молодой хавбек амстердамского "Аякса" Райан Гравенберх стал абсолютным фаворитом среди кандидатов на усиление полузащиты "Мадрида" предстоящим летом.

Отмечается, что королевский клуб уже начал работу над тем, чтобы подписать его.

Агентом футболистом является Мино Райола. Контракт голландца с "Аяксом" рассчитан до 2023 года.

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