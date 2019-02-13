Стал известен формат футбольного матча в "Бутырке" с участием Мамаева

Теги павел мамаевалександр кокорин

Стал известен формат футбольного матча в "Бутырке" с участием Мамаева

В четверг, 14 февраля, в СИЗО "Бутырка" пройдет матч, в котором будет участвовать Павел Мамаев. Об этом сообщает "Советский спорт".

Встреча будет состоять из двух таймов по 20 минут. Команды будут состоять из 6 человек.

"Официально игра будет проходить во время прогулки - единственной активности на свежем воздухе, которая официально разрешена подозреваемым в СИЗО. Таких матчей до этого в российских СИЗО не было", - сообщает источник.

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. Там они находятся уже более четырёх месяцев.

Неделю назад суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года.

Не пропустите: Адвокат подал апелляцию на продление ареста Кокорина. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Барселоне" приняли важное решение по Месси и главному тренеру

В "Барселоне" приняли важное решение по Месси и главному тренеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов