Стал известен формат футбольного матча в "Бутырке" с участием Мамаева

В четверг, 14 февраля, в СИЗО "Бутырка" пройдет матч, в котором будет участвовать Павел Мамаев. Об этом сообщает "Советский спорт".

Встреча будет состоять из двух таймов по 20 минут. Команды будут состоять из 6 человек.

"Официально игра будет проходить во время прогулки - единственной активности на свежем воздухе, которая официально разрешена подозреваемым в СИЗО. Таких матчей до этого в российских СИЗО не было", - сообщает источник.

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. Там они находятся уже более четырёх месяцев.

Неделю назад суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года.

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