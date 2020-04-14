Стал известен формат проведения плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом сезоне

В УЕФА придумали, как в экспресс-режиме провести матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы текущего сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Чтобы сэкономить время и минимизировать перелёты, принято решение проводить четвертьфиналы и полуфиналы еврокубков в формате одной игры на нейтральном поле без зрителей, утверждает Cadena SER.

Как и сообщалось ранее, оба турнира должны возобновиться в августе.

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