Стал известен футболист, который чаще всех играл в "Реале" при Зидане

Теги реал мадридлукас васкесзинедин зидан

Стал известен футболист, который чаще всех играл в "Реале" при Зидане

Полузащитник "Реала" Лукас Васкес чаще всех выходил на поле, когда клуб тренировал Зинедин Зидан, сообщает Opta.

Хавбек отыграл в 121 матче и в них клуб одержал 87 побед.

В минувшем сезоне 26-летний Васкес провел за "Реал" 53 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 16 результативных передач.

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