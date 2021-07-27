Стал известен главный арбитр домашнего матча "Спартака" против "Бенфики"
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Официальный сайт УЕФА объявил состав судейской бригады на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между московским "Спартаком" и "Бенфикой".
Главный арбитр – Карлос дель Серро Гранде, помощники – Хуан Карлос Юсте, Роберто Алонсо Фернандес. Четвертый судья — Хавьер Альберола Рохас. Все арбитры из Испании.
Напомним, что "красно-белые" примут "орлов" уже 4 августа. Начало матча запланировано на 20:00 (мск).
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|Санта-Клара
|28
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|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
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|Жил Висенте
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|Пасуш де Феррейра
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|28
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|Белененсиш
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|28
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