Стал известен главный арбитр домашнего матча "Спартака" против "Бенфики"

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Официальный сайт УЕФА объявил состав судейской бригады на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между московским "Спартаком" и "Бенфикой".

Главный арбитр – Карлос дель Серро Гранде, помощники – Хуан Карлос Юсте, Роберто Алонсо Фернандес. Четвертый судья — Хавьер Альберола Рохас. Все арбитры из Испании.

Напомним, что "красно-белые" примут "орлов" уже 4 августа. Начало матча запланировано на 20:00 (мск).

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