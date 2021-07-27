Стал известен главный арбитр домашнего матча "Спартака" против "Бенфики"

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Стал известен главный арбитр домашнего матча "Спартака" против "Бенфики"Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Официальный сайт УЕФА объявил состав судейской бригады на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между московским "Спартаком" и "Бенфикой".

Главный арбитр – Карлос дель Серро Гранде, помощники – Хуан Карлос ЮстеРоберто Алонсо Фернандес. Четвертый судья — Хавьер Альберола Рохас. Все арбитры из Испании.

Напомним, что "красно-белые" примут "орлов" уже 4 августа. Начало матча запланировано на 20:00 (мск).

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