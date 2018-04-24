Стал известен главный арбитр Эль Класико

Теги реал мадридбарселона

Стал известен главный арбитр Эль Класико

Ла Лига определила арбитра на матч 36-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Реал", сообщает Marca.

По сведениям издания, судить матч будет Алехандро Эрнандес Эрнандес.

Он уже ранее работал на "эль-класико". В прошлом сезоне при его судействе "Барселона" обыграла "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 3:2. Тогда Эрнандес на 77-й минуте удалил защитника "Реала" Серхио Рамоса.

Матч "Барселона" - "Реал" пройдет 6 мая.

Не пропустите: Стильный вид игроков "Реала", которые отправились на матч с "Баварией". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сборная свободных агентов лета 2018

Сборная свободных агентов лета 2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 33 83
2 Атлетико Мадрид 34 72
3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 34 66
5 Бетис 34 56
6 Вильярреал 33 51
7 Хетафе 34 48
8 Севилья 33 48
9 Жирона 34 47
10 Сельта Виго 34 45
11 Реал Сосьедад 34 43
12 Эйбар 34 43
13 Алавес 34 41
14 Атлетик Бильбао 34 40
15 Леганес 34 40
16 Эспаньол 34 39
17 Леванте 34 37
18 Депортиво Ла-Корунья 34 28
19 Лас Пальмас 34 21
20 Малага 34 20
Полная таблица

топ-5 тегов