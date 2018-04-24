Стал известен главный арбитр Эль Класико

Ла Лига определила арбитра на матч 36-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Реал", сообщает Marca.

По сведениям издания, судить матч будет Алехандро Эрнандес Эрнандес.

Он уже ранее работал на "эль-класико". В прошлом сезоне при его судействе "Барселона" обыграла "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 3:2. Тогда Эрнандес на 77-й минуте удалил защитника "Реала" Серхио Рамоса.

Матч "Барселона" - "Реал" пройдет 6 мая.

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