Стал известен главный арбитр финала Евро-2020

Теги чемпионат европы

Стал известен главный арбитр финала Евро-2020Фото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен

Официально: главным арбитром финального матча чемпионата Европы между стал голландский рефери Бьорн Кайперс.

Напомним, что для Кайперса это будет уже четвертый матч на чемпионате Европы в качестве главного арбитра.

Ассистенты арбитра: Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра (оба — Нидерланды). Четвертый арбитр: Карлос дель Серро (Испания).

ВАР: Бастиан Данкерт (Германия).

В финале Евро-2020 встретятся сборный Италии и Англии. Матч пройдет 11 июля, в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон.

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