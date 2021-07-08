Стал известен главный арбитр финала Евро-2020
Фото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен
Официально: главным арбитром финального матча чемпионата Европы между стал голландский рефери Бьорн Кайперс.
Напомним, что для Кайперса это будет уже четвертый матч на чемпионате Европы в качестве главного арбитра.
Ассистенты арбитра: Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра (оба — Нидерланды). Четвертый арбитр: Карлос дель Серро (Испания).
ВАР: Бастиан Данкерт (Германия).
В финале Евро-2020 встретятся сборный Италии и Англии. Матч пройдет 11 июля, в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон.
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