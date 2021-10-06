Стал известен главный арбитр матча Россия - Словакия

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Сегодня были официально объявлены имена арбитров, которые будут обслуживать матч квалификации к ЧМ-2022 между сборными России и Словакии.

На игру назначена испанская бригада арбитров во главе с Антонио Мигелем Матеу Лаосом.

Игра между сборными России и Словакии состоится 8 октября в Казани. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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