Стал известен главный арбитр матча за Суперкубок России

Теги локомотив москвацска москва

Стал известен главный арбитр матча за Суперкубок России

Главным арбитром матча за Суперкубок России назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга, сообщает официальный сайт РФС.

Напомним, что трофей разыграют "Локомотив" и ЦСКА.

Матч состоится 27 июля в Нижнем Новгороде.

Не пропустите: Президент ЦСКА сделал заявление о возможном трансфере Головина. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 17 июля

Главные новости дня: 17 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов