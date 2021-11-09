Стал известен главный фаворит в борьбе за Миранчука

Теги аталантаалексей миранчукторино

Стал известен главный фаворит в борьбе за МиранчукаФото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен

"Торино" - главный фаворит на российского хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука, сообщает издание Il Giorno.

По информации источника, туринцы могут арендовать Миранчука на полтора года с обязательным правом выкупа, если он сыграет определённое количество матчей. В футболисте также заинтересован "Сассуоло".

Сообщается, что "Аталанта" хочет отдать россиянина в аренду, чтобы стоимость футболиста не снизилась значительно.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл 6 матчей в Серии А, в которых отдал одну голевую передачу.

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