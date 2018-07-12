Стал известен главный судья финала Чемпионата Мира-2018

Главным арбитром финального матча Чемпионата Мира-2018 Франция - Хорватия назначен аргентинец Нестор Питана, сообщает официальный сайт ФИФА.

Напомним, что матч Франция и Хорватия состоится в Москве 15 июля и пройдет на стадионе "Лужники".

Стоит отметить, что матч за третье место ЧМ-2018 между сборными Бельгии и Англии обслужит иранец Алиреза Фагани.

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