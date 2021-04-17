Стал известен годовой бюджет "Химок"

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Стал известен годовой бюджет "Химок"

Исполнительный директор "Химок" Роман Дьяков раскрыл размер бюджета подмосковного клуба.

"Бюджет "Химок" меньше миллиарда. Сейчас "Химки" по соотношению цена-качество – самый успешный проект в высшей лиге. 650-700 миллионов рублей за сезон составляет бюджет. Почему самый успешный? Потому что за эти деньги такого результата нет ни у кого", - уверен Дьяков.

"Химки" набрали 38 очков в 25 турах РПЛ и занимают восьмое место в таблице.

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